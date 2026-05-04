“Özersay’la, üyeye gidilmeden kontenjan adaylığı görüştük”

Kanal T’nin eski direktörü ve Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile önümüzdeki genel seçimlere yönelik, “üyeye gidilmeden kontenjan adaylığı görüştüklerini” açıkladı.

Kanal T’nin eski direktörü ve Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas‘ın, “Her görüşme adaylık teklifi değildir” açıklamasına tepki gösterdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay‘ın kendisinden bizzat görüşme talep ettiğini söyleyen Sibel Tatar, “üyeye gidilmeyecek şekilde kontenjan adayı” olarak kendisine adaylık teklifi yaptığını açıkladı

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatar, “HP Genel Sekreterinin yapmış olduğu gerçekleri eksik, farklı yansıtan açıklamasından sonra açıklama yapmam şart olmuştur” diyerek şöyle devam etti:

“HP Genel Başkanı Sn. Kudret Özersay ile kahve içip gelecek Genel Seçimden, Halk Partisinden konuştuğumuz doğrudur. Görüşme talebi bizzat kendisinden gelmiş, kahve ve sohbetin yanında üyeye gidilmeyecek şekilde kontenjandan bizzat kendisi tarafından şahsıma adaylık teklif edilmiştir.”