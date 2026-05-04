Güneyde hane halkı ve işletmelerin borcu 59 milyar euro

Güneyde hane halkı ve işletmelerin 2025 sonu borcunun 59 milyar euro olduğu bildirildi.

Politis’in Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası Üç Aylık Mali Hesaplar yayınına dayandırdığı habere göre, Kıbrıslı Rum hane halkının mali araçlardaki likiditesi 2025 Aralık ayı sonunda 65,1 milyar idi. Bu meblağın yüzde 53’ü nakit, mevduat ve kredi, yüzde 3’ü senet, yüzde 26’sı hisse ve geriye kalan yüzde 17’si diğer mali araçlardaydı.

Hane halkı borcu 2025 Aralık sonunda 19,8 milyar euroya, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 54’üne ulaşarak, önceki üç aya göre küçük bir düşüş gösterdi.

Aynı dönemde işletmelerin likiditesi 78,4 milyar euro idi. Bu meblağın yüzde 23’ü nakit ve mevduat, yüzde 6’sı kredi, yüzde 0,6’sı senet, yüzde 38’i hisse ve geriye kalan yüzde 32’si diğer mali araçlardaydı. Bu sektörün borcu ise 39,2 milyar euroya, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 107’sine ulaşarak önceki üç aya göre düşüş gösterdi.

Yatırım örgütleri mali araçlarda 7,4 milyar euro likidite bulunduruyor. Bunun yüzde 4’ü nakit ve mevduat, yüzde 13’ü kredi ve senet, geriye kalan yüzde 32’si ise diğer mali araçlarda bulunuyor.