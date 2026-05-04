Güneyde şap hastalığı bulaşan çiftlik sayısı 110’a yükseldi

“Athienu”da (Kiracıköy) bulunan iki küçükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edildiği ve hastalık bulaşan çiftlik sayısının 110’a yükseldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvanların yüzde 81’inin, küçükbaş hayvanların da yüzde 64’ünün ikinci doz aşılamasının yapıldığını yazdı.

Gazete, bulaş bölgesindeki tüm domuz çiftliklerinde ilk doz aşılamanın tamamlandığını; 4 domuz çiftliğinde ise ikinci doz aşıların yapıldığını kaydetti.