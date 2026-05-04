Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım için başvuru kabul etmeye başladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi'nin “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2026 yılında yapacağı mali yardımlar için başvurular bugün başladı.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 1 milyon 800 bin TL olacak yardım başvuruları 15 Mayıs Cuma gününe kadar yapılabilecek.

Derneklerin 1 Mayıs 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili iki proje ile başvuru yapabilecekleri, bu projelerden sadece bir tanesinin yurt dışı projesi olabileceği belirtildi.

Bir derneğe yapılabilecek en yüksek katkı 180 bin TL, bir projeye yapılabilecek en yüksek katkı ise 144 bin TL olacak.

Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, dernekler tarafından sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyetinin, Kültür Dairesi’nin bu amaçla kullanılacak toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, ilgili bütçe kaleminin 1 milyon 800 bin TL olduğu ve sunulacak projenin toplam maliyetinin de en fazla 360 bin TL olması gerektiği kaydedildi.

Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarı toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığı, bir derneğin iki proje ile başvurması halinde, yapılabilecek en fazla katkı miktarının 180 bin TL olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, randevu usulüyle alınacak müracaatların pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 09.00-13.30 saatleri; perşembe günleri ise 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında kabul edileceği kaydedildi.

Geçmiş projeleriyle ilgili işlemlerini tamamlamayan derneklerin başvuruda bulunamayacağı belirtilen açıklamada, başvuru sürecinde geçmiş dönemlere ait sunulacak eksik evrakların kabul edilmeyeceği de ifade edildi.

Güncel formlar üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak

Tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş ve faal olan derneklerin başvurabileceği belirtilen açıklamada, başvuruyla ilgili evrakların 2026 yılı için güncellendiği ve güncel formlar üzerinden yapılmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, katılım koşullarıyla ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren “Başvuru Rehberi 2026 ile Başvuru Formu 2026 ve Proje Kabul Formu 2026” isimli dokümanların kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden duyurular başlığı altından indirilerek, başvuruların bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada mali yardımların güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Değerlendirme komisyonu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığındaki değerlendirme komisyonunun 12 üyeden oluştuğu kaydedilen açıklamada, üç yıl görev süresi olan komisyonda Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Temsilcisi Ceyhan Özyıldız, Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Temsilcisi Rukiye Kaymak, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu temsilcisi Ayhan Bıçaklı ile Kültür Dairesi’nin Kültür Sanat Danışma Kurulu’na seçimle gelen edebiyat alanından Doç. Dr. Burak Gökbulut, müzik alanından Berna Arifoğlu, sahne sanatları alanından Raşit Türkeri, görsel sanatlardan Tevfik Ulual ile halk bilimi ve araştırmacılardan Eralp Adanır'ın bulunduğu da ifade edildi.