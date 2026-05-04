“Kayıt dışı nüfusla mücadele edebilmek için aflar bir işe yaramıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Meclis’e sunduğu muhaceret affı konusundaki ivediliğe CTP olarak ret oyu vereceklerini duyurdu.

Meclis kürsüsünden açıklama yapan CTP Genel Başkanı İncirli, “Kayıt dışı nüfus bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Uzun zamandır çözülmek bir yana daha da içinden çıkılmaz bir hal almış vaziyettedir” dedi.

İncirli, kayıt dışı nüfusun hem sosyal hem de ekonomik olarak bedelleri olduğuna dikkat çekerek, “Halk bu bedeli halihazırda ödüyor” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı nüfusla mücadele edebilmek için afların bir işe yaramadığına vurgu yapan İncirli, “Bakış açısının değiştirilmesi gerekiyor. Muhaceret affı konusundaki ivediliğe oyumuz ret olacak. Arkadaşlarımız komitede konuyu enine boyuna değerlendirecek” diye konuştu.