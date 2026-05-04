“Hiçbir kurumumuza 2026’da istihdam yapmadık”

Başbakan Ünal Üstel, Meclis kürsüsünde CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’ne yönelik istihdam iddialarına yanıt verdi. Üstel, 2026 yılı içerisinde hiçbir kuruma istihdam yapılmadığını savundu, muhaceret konusunda ise binlerce kişinin geri gönderildiğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, “Şu bilinmelidir ki hiçbir kurumumuzu batırmadık. Batırmamak için de çok çalışma yaptık ve önlemler de aldık.” dedi. İş Gücü Planlama Dairesi’ne personel almadıklarını belirten Üstel, “Hiçbir kurumumuza da 2026 yılı içinde istihdam yapmadık.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte ihtiyaç doğrultusunda geçici işçi statüsünde bazı istihdamlar yapıldığının doğru olduğunu kabul eden Üstel, “Personel Dairesi’nin bilgisi ışığında ve gerektiği şekilde bazı istihdamlar oldu ama bu sene geçici istihdam yapmadık.” dedi. Ekonomik sıkıntılara rağmen kurumların ayakta tutulduğunu söyleyen Üstel, “Hükümet olarak elimizi taşın altına koyduk. Koop Süt de bunlardan biridir.” diye konuştu.

Kıbrıs Sigorta’ya da değinen Üstel, “Kıbrıs Sigorta da çalışmalarına faaliyetlerine devam eder. Zaman zaman sıkıntısı olabilir ama yıl sonu hesaplarına bakın kar yapan bir kuruluş haline gelmiştir.” dedi.

Muhaceret affı konusuna da değinen Üstel, geçmişte izinsiz kalan kişilerin deport edildiğini belirterek, “Son zamanlarda aldığımız önlemlerle, gerek havalimanında gerekse deniz yoluyla gelenlerde orada sorgulama sistemi ile birlikte Türkiye’den gelen çoğu vatandaşımızı da geri gönderdik.” ifadelerini kullandı.

Üstel, “2026 20 Nisan’a kadar yaklaşık 2 bin 200 kişiyi liman kapılarından geri gönderdik. Ve bu doğrultuda da yaklaşık 200 kişi deport olarak geri gönderdik.” dedi.

