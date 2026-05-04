Çalışma izni şartı olmayan "af" geliyor

Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı Meclis’te tartışılırken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli hükümetten izahat istedi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise tasarının halk arasında “muhaceret affı” olarak bilindiğini belirterek, amacın ülkedeki kayıt dışı yaşamla mücadele olduğunu söyledi.

“Asgari ücretin yüksek olmasından dolayı” ülkede kaçak duruma düşen kişilerin, ödeme yaparak yeniden yasal hale gelmekte zorlandığını gördüklerini söyleyen Oğuz, özellikle yabancı öğrenciler arasında da muhaceret izni yatırılmadığı için mezun olup diploma alamayan ve kayıt dışı yaşamaya devam eden çok sayıda kişi bulunduğunu belirtti.

Oğuz, “Sadece mezun olan değil, aktif konumda olup da muhaceret izinsiz öğrenciliklerine devam ettiklerini de gördük.” dedi. Öğrenci birliklerinin yaptığı çalışmaların da bu tabloyu ortaya koyduğunu ifade eden Oğuz, önceki afta 2021 tarihinin sınır olarak belirlendiğini, bu kez ise yabancı öğrenciler için bu tarihin kaldırıldığını söyledi.

Geçmiş aftaki başvuru sayısının yaklaşık 1500’e ulaştığını kaydeden Oğuz, “Herhangi bir tarih sınırı koymadan KKTC sınırları içerisinde herhangi bir sebepten kayıt dışılığa düşen herkesin bir asgari ücreti ödeyerek 45 gün içerisinde müracaatıyla ilgili bir koşul koyduk.” diye konuştu.

“Çalışma izni şartı yok”

Tasarıda çalışma izni şartı aranmadığını da belirten Oğuz, geçmiş aflarda işveren bulma şartı getirildiğini ancak bunun kayıt dışılığı artırabildiğini ifade ederek, “O yüzden sadece muhacerete yönelik yaptık, hiçbir çalışma koşulu aramadık.” dedi.

Kayıt dışı yaşayan kişilerin adreslerinin ve yaşam koşullarının belirsizliğine dikkat çeken Oğuz, “Bunları ortadan kaldırmak için en doğru yöntem de kayıtlılığı sağlamak.” ifadelerini kullandı. Bunun yapılırken devlet otoritesinin zedelenmemesi gerektiğini de vurgulayan Oğuz, sürekli af beklentisinin kayıtlı çalışanları mağdur edebileceğini söyledi.

Yurt dışıyla ilgili düzenlemeye de değinen Oğuz, sadece muhaceret nedeniyle cezalı duruma düşen ve ülke dışına çıkan kişilere belirli koşullarda dönüş yolu açıldığını belirtti. Oğuz, bu kapsamın birinci derece yakınlarla sınırlandırıldığını ifade ederek, “Adli suçtan suçluları affediyorlar, ülkeye hep suçluları doldurdular söylemi doğru değil.” dedi.

Aile bütünlüğüne de dikkat çeken Oğuz, “Amacımız burada aile bütünlüğünü sağlamak.” ifadelerini kullandı.