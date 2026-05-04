Baf’ta dört ambulans kundaklandı
Baf’ta faaliyet gösteren “Royal Artemis Medical Center” adlı sağlık kuruluşuna ait dört ambulans dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı.
A+A-
Baf’ta faaliyet gösteren “Royal Artemis Medical Center” adlı sağlık kuruluşuna ait dört ambulans dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı.
Haravgi gazetesi, ambulansların yanıcı madde dökülerek kundaklandığını ve çıkan yangında, ambulansların ön kısımlarında hasar meydana geldiğini yazdı.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler : güney