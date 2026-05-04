“Kara para aklama yasası” bu kez ‘ivedilik’ talebiyle Meclis’te 

İlk olarak Mayıs 2025’te gündeme gelen ve kamuoyu tarafınca “kara para aklama yasası” olarak anılan “Yurtdışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Yasa Tasarısı” bugün “ivedilik” talebiyle bir kez daha Meclis gündemine getirildi.

Tasarı, gündeme geldiği Mayıs 2025’de, uluslararası kara parayla mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’yi yeniden gri listeye alma riski üzerine rafa kaldırılmıştı.

Aynı süreçte hem Merkez Bankası hem de Bankalar Birliği tasarıya karşı çıkmış, Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çevreleri de sürecin “kaygıyla izlendiği” bilgisini paylaşmıştı.

Yasa tasarısı, yurtdışındaki kaynağı belirsiz paraların, vergi karşılığında Kıbrıs’a getirtilerek adeta ‘aklanmasını’ öngörüyor.

Bugünkü Meclis Genel Kurul toplantısında, “komitede, ivedilikle yeniden görüşülmesi” talebiyle gündeme getirilen tasarıyla ilgili konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Geçtiğimiz dönem içerisinde Meclis’e getirilmiş, komitede birinci görüşmesi yapılmış ve bir takım olabilecek sakıncaların ifade edilmesi üzerine tasarı üzerindeki çalışmaların derinleştirilmesi, doğru bir yasa tasarısına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı” dedi.

“Gerekli çalışmaları yaptıklarını” iddia eden Berova, “Bu alandan gelecek olan nakit, maliyenin gelir arttırması yönünde olumlu bir etki verecektir” dedi, gelir arttırıcı “önlemler” kapsamında tasarının görüşüleceğini ifade etti.

Benzer bir uygulama yine UBP Hükümeti döneminde; Ağustos 2021’de, bu kez yasa gücünde kararname şeklinde, "Nakdi Varlıkları Kayıt Altına Alınması Kararnamesi" adıyla yürürlüğe girmişti.

Söz konusu kararname, CTP ile TDP’nin yargı yoluna başvurması üzerine yaklaşık 20 gün yürürlükte kalabilmiş ve kaynağı belli olmayan 1 milyar 30 milyon TL para, KKTC tarafından, yüzde 2,5 oranında vergiyle adeta aklanmış; karşılığında 22 milyon TL vergi tahsil edilmişti.