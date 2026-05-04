UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, halkın deprem korkusunu nasıl suistimal ettiğini, Maliye Bakanlığı bürokratlarından aldığı resmi verilerle kamuoyuna açıklayan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “1 milyar 74 milyon toplandı, sadece %14’ü depreme yönelik kullanıldı” dedi.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Barçın, tasarının görüşüldüğü komite toplantılarında, Maliye Bakanlığı bürokratlarından dikkat çeken veriler aldıklarını ifade etti.

Barçın, 2023 yılında halkın deprem korkusundan faydalanan hükümetin, toplumun tüm kesimlerine vergi yükü getirerek “okul ve hastaneler gibi kamu binalarının güçlendirilmesi” adına bir havuz oluşturma yoluna gittiğini anımsattı.

Bu süreçte muhalefet olarak, “Siz bu paraları kamu maliyesinde dipsiz bir kuyuya atacaksınız, maaş ödemek için kullanacaksınız diye eleştirdik. Meclis kürsüsünden, ‘kesinlikle böyle bir şey olmayacağını’ ifade ettiniz. Ama Maliye Bakanlığı bürokratlarından aldığımız veriler, tam tersini söylüyor” dedi.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 31 Ocak 2024’e kadar, halkın deprem korkusunu suistimal ederek 1 milyar 74 milyon TL topladığını, sadece 154 milyonunu, yani yüzde 14’ünü kamu binalarını güçlendirmek için harcadığını resmi verilere dayandırarak açıkladı.

“Kendilerine bu para nerede diye sorarsanız, maliyenin tek hesabı var, tek hesapta nakit akışında kullanılmıştır, ama kağıt üzerinde vardır deniyor” ifadelerini kullanan Barçın, “Kalan parayı harcamak için tüm projeler hazır noktası olursa bloke verebilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü Özdemir Bey o parayı maaş ödemesinde yedi” şeklinde konuştu.