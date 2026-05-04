“Korkunun ecele faydası yok, sandıktan büyük bir değişim çıkacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçime kadar paçasını toplayabilmek için korkunç bir telaş içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Memleketin faydasına olmayacak fakat size seçim yatırımı olacağını ümit ettiğiniz işlerin peşine düştünüz” dedi.

Meclis kürsüsünden konuşan İncirli, “Bu kadar çalışma yapıyorsunuz, bari seçim tarihini de söyleyin. Bu detayı kendinize saklıyorsunuz. Hiç önemli değil. Halk zaten kararını vermiştir. Gün gelecek o sandık kurulacak ve buradan da büyük bir değişim çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Siz seçimden ne kadar kaçarsanız kaçın, korkunun ecele faydası yok” diyen İncirli, hükümetin bu korkuyla telaş içerisinde seçim yatırımı olacak işleri sürdürdüğüne vurgu yaptı. İncirli, “Yaptığınız adaletsiz istihdamları biz işitiyoruz” diye konuştu.

İncirli, Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun (KHK) etrafından dolaşarak bazı istihdamlar yapıldığına işaret ederek, “Bunlarla ilgili kamuoyuna şeffaf bilgiler vermek mecburiyetiniz var. Gizli işler çeviriyormuşsunuz gibi bir rahatlığa kapılmayın” açıklamasında bulundu.

Aldıkları duyumlara göre, İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’ne ihtiyacın üstünde istihdam yapıldığını belirten İncirli, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Her geçen yıl bu merkezin çalışan sayısı artıyor. Bu istihdam edenlerin kamuya geçmesi için bazı çalışmalar var. Biz gençlerin istihdam edilmesinin ve ülkelerine hizmet etmelerinin önünde engel değiliz. Aksine bunu çok arzu ediyoruz. Fakat bu olurken hiçbir gencimizin adalet duygusu zedelenmemeli. Gençlerden, yapılacak değerlendirmeler ve sınavlarla en doğru şekilde bu memleketin istifade etmesi gerekiyor. Bunun dışında seçim yatırımı maksadıyla yapılan istihdamlar bu ülkeye zarar veriyor. Özellikle kaçınılması gereken bir meseledir.”

İncirli, Kıbrıs Sigorta’nın yıllar içerisinde de giderek batık bir sigorta halini aldığına da dikkat çekti. İncirli, “Bu ve daha birçok kurumu nasıl batırdığınızla ilgili izahat verme mecburiyetiniz vardır. Oturdunuz yerden halkın kurumlarını batırıyorsunuz. Bunun hesabı da sorulacak. Bu kurumlar size babanızdan miras kalmadı” dedi.