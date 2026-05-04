Meclis kendini feshetti ama milletvekilleri maaş almaya devam edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin, 24 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde fesih kararı aldığı, ancak milletvekillerinin maaşlarını almaya devam edecekleri belirtildi.

Politis Gazetesi’nin haberine göre, anayasaya dayanarak yapılan değerlendirmede, Meclis’in feshedilmesinin ardından milletvekillerinin statülerini korumaya devam ettiği ve bu nedenle mayıs ayına ilişkin öngörülen maaşlarını almaya devam edecekleri ifade edildi.

Haberde ayrıca, DİKO partisinin meclisteki eski temsilcili ve Avukat Andreas Angelidis’in söz konusu durumu 2011 yılında fark ettiği ve fesih yerine Meclis çalışmalarının ertelenmesini önerdiği, ancak bu önerinin dikkate alınmadığı kaydedildi.