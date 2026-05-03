Günay Güzelgün’ün “Anı ve Aidiyet/Memory and Belonging” sergisi EMAA’da açılıyor

Günay Güzelgün’ün “Anı ve Aidiyet / Memory and Belonging” başlıklı retrospektif sergisi, salı günü Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşuyor.

Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği’nden (EMAA) verilen bilgiye göre, EMAA’da saat 18.00’de açılışı yapılacak sergi, 30 Mayıs’a kadar belirli günlerde ziyaret edilebilecek.

Geçen yıl Mağusa’da Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen sergi kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan katalog da bu sergide izleyicilerle buluşacak.

Sergi, 30 Mayıs’a kadar, cuma 16:00-19:00 ve cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.