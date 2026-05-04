“Toplanan kaynak eridi, çocuklar hâlâ konteynerlerde”

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülürken, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, toplanan kaynakların tüketildiğini vurgulayarak, okullar ve hastaneler konusunda gerekli adımların atılmadığını söyledi.

Şahiner, deprem vergileriyle toplanan kaynağın akıbetine ilişkin, “Bu deprem korkusuyla toplanan 100 milyar üzerindeki kaynak eridi gitti, çar çur edildi.” dedi. 2024 yılında toplanan paranın, 2025 yılında gelen ek kaynaklarla birlikte tüketildiğini belirten Şahiner, “Maliye, bu paranın eğer kasada durduysa o yıllarda faizini yedi, ana parasını bile tüketti fakat çocuklarımız hala daha konteynerlarda, mülteci kamplarını andıran adına okul denilen o yapılarda ölüm korkusu ile eğitim görmeye devam ediyor.” diye konuştu.

Hükümetin bu konuda yeterli hassasiyeti göstermediğini dile getiren Şahiner, “Bu kadar hassas davranmamız ve gecikme kabul etmeyen bir konuda hükümet gerekli hassasiyeti göstermiyor.” dedi. Okul ve hastane yatırımlarında yavaş davranıldığını ifade eden Şahiner, “İş okullara veya hastaneye geldiğinde hükümet gereğini yapmakta yavaş davranabiliyor.” şeklinde konuştu.

Şahiner, geçmişte yapılan açıklamaları da hatırlatarak, “Maliye Bakanı 2018 öncesinde Eğitim Bakanı olduğu dönemde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için bilimsel verilere dayanmayan bir açıklaması vardı. Demişti ki ‘Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi 5 şiddetindeki bir depreme dayanabilecek güçte değil.’” dedi.

Şahiner, “Başka konular olduğu zaman hükümet bol keseden harcama yapmaya hazır. Konu okullar ve hastane olunca hükümet cebinde sanki akrep var ve bu para kasada bitti.” ifadelerini kullandı. 2024 yılında toplanan kaynaklarla yapılabilecek okul sayısı ile bugünkü maliyetler arasındaki farka da dikkat çeken Şahiner, mevcut durumda yapılabilecek okul sayısının ciddi şekilde azaldığını söyledi.