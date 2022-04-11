Özersay: Yasa tasarısı istismara açık

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, ivediliği istenen Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın istismara açık şekilde düzenlendiğini belirtti.

Özersay, yasaklar devam ederken istihdam ve atamalara yönelik seçime doğrudan etki edebilecek adımlar atılabileceğini söyledi.

“Seçim yasaklarından muaf tutulacak istihdam ve atamalardan kapsam genişletilmesine gidilmesi ciddi istismar kapısını aralayacak” diyen Özersay, bu çalışmayı riskli ve tehlike bulduklarını dile getirdi.

Özersay, yasa çalışmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.