Özersay: "Tartışmalı hükümetin ülkeye verdiği zararları konuştuk"

Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından duyuran HP Genel Başkanı Kudret Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın Partisi olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan ve Genel Sekreterler düzeyinde yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Meşruiyeti tartışmalı hükümetin ülkeye vermekte olduğu zararları ve yakın gelecekte ülkenin bu durumdan nasıl kurtarılabileceğini ele aldık, görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonrasında diyaloğumuz devam edecek.”