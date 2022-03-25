Özersay: Yerel seçimin ertelenmesi kararında oy birliği yoksa destek de yok

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, oy birliği olmadığı takdirde yerel seçimin ertelenmesine destek vermeyeceklerini söyledi, “Siyasi partilerin bir tanesi bile seçimin ertelenmesine olumlu oy vermezse, HP de buna destek vermez” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay, Haziran ayında yapılması gereken yerel seçimin Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi ancak oybirliği ile ertelenebileceğini yineledi.

Hükümetin hazırladığı tasarının kaos yaratacağını, bu nedenle de çalışmayı doğru bulmayarak, uzlaşma çağrısı yaptıklarını dile getiren Özersay şöyle devam etti: “Hafta başında uzlaşma ihtimali ortaya çıkmıştı. Seçimlerin bir süreliğine ertelenerek, birleştirme ve kapatma kararlarının da kriterlere dayalı olması, çalışanların haklarının geriye götürülmemesi, belediye başkanlarına yaratılan ayrıcalıkların ortadan kalkması, eksik ve yanlış taraflarını düzenletilmesi, İntibak Yasası’nın tamamlanması şartıyla uzlaşma ihtimali bir miktar var gibiydi…CTP seçimin ertelenmemesi kararı aldı. Durum buysa, HP olarak oybirliği olmadığı takdirde seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.”

Özersay, hükümette “kervan yolda düzülür” anlayışı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “ ‘Biz yaptık oldu’ mantığıyla kendi tasarılarında bir takım değişiklik yapacaklar. Seçimi ertelemeden Haziran ayında 13-14 belediye ile seçime gidecekler. Ama memleket için iyi bir şey olmayacak. İdari, mali, siyasi ve hukuki olarak da keşmekeş yaratılacak. Karman çorman olacak… Hükümette 'Bana bir miktar para verin’ yaklaşımı, para almak için reform yaptı görüntüsü vermeye çalışırsalar yarardan çok zarar olacak.”