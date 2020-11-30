Özersay: “Hükümet yok ama görev ve sorumluluk bilinci ile çalışıyoruz”

Hükümet olmasa da bakanların görevlerinin başında olduğunu savunan Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu’nun kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nca taslağı hazırlanan resmi açıklamanın Cumhurbaşkanlığı’nca yapıldığını belirtti.

Temasların sürdüğünü de savunan Özersay, İngiliz Yüksek komiseri ve başka yetkililerle de görüşmeler yaptığını belirtti. Yabancılarla yapılan görüşmelere ilaveten, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ı ziyaretinde Cumhurbaşkanlığında heyetler arası bir çalışma da yapıldığını ve Dış İşleri Bakanı olarak Müsteşarı ile birlikte katkı koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı danışmanlarından birini Dış İşleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiğini ve gerekli koordinasyonlara ilişkin fikir teatisinde bulunduğunu, görev ve sorumluluklarının bilinci ile çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Arıklı: “HP anahtar mı olacak, kilit mi göreceğiz”

45 gündür hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün HP’nin parti meclisinden çıkacak kararın hükümet oluşumunda önemli rol oynayacağını ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute’un adaya gelişine de değinen Arıklı, hükümetin, bakanın da düşüncesine ilişkin açıklama yapması beklentisini belirtti.

Charter seferler dışında tüm uçuşlar için karantina kararını eleştiren Arıklı, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nun bu kararı neye göre aldığını açıklaması gerektiğini savundu. Sektörün yılbaşında gelecek turisti beklerken, bu kararlarla darbe üstüne darbe aldığı görüşünü de belirten Erhan Arıklı, Üst Kurulu’nun kendine göre bazı gerekçelerle karar aldığını ileri sürdü.

103 bin kayıtlı öğrenciden 78 binini aktif olduğuna ilişkin Yükseköğretim Dairesi Müdürü’nün açıklamalarına da değinen Arıklı, YENİDÜZEN’de yer alan haberi Meclis Kürsüsü ’ne taşıdı, adadaki öğrenci sayısına ilişkin verileri anımsattı.

“Her ne pahasına olursa olsun bir hükümet kurulmalı, her türlü hükümet hükümetsizlikten iyidir” diyen Erhan Arıklı, CTP’ye de her türlü hükümete destek vereceklerini ilettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yenen yemekte, 4’lü hükümetin kurulabileceğinin görüldüğünü söyleyen Arıklı, “HP anahtar mı olacak, kilit mi göreceğiz” dedi.