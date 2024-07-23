"Özel'in Akıncı'yı ziyaret etmesi akıl tutulmasıdır"

Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı devlet Bahçeli, Kıbrıs ziyareti sırasında 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'i eleştirdi.

Bahçeli, "CHP genel başkanının Kıbrıs sorununun çözümünü vatan toprağından pay vermekle mümkün olacağını söyleyen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etmesi akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının yanı sıra, devlet yetkilileri ve siyasi partiler ile de görüşme gerçekleştirmişti.