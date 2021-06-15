Özelden ücretsiz hızlı test için online başvuru



Sağlık Bakanlığı, güneye geçişler ve diğer işlemlerle birlikte artan talep nedeniyle özel laboratuvarlardan ücretsiz hızlı ‘antijen test’ hizmeti alınmasına imkân tanıyor.



Bunun için online başvuru yapılması gerekiyor.



Sağlık Bakanlığı’nın https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true adresine yapılacak online başvuru sonucu test yaptırmak isteyen kişiler tüm ilçelerde özel laboratuvarlara yönlendiriliyor.



Test sonuçları da yine Sağlık Bakanlığı’nın online sayfasından alınabiliyor.

https://basvuru.lab.gov.ct.tr/

"Yığılmayı önlemek için"

Lefkoşa PCR ve Antijen Test Merkezleri Sorumlusu, Uzman Filiz Uzun, Sağlık Bakanlığı merkezlerine yönelik yığılmanın önüne geçmek için özel laboratuvarlardan da hizmet alınabileceğini anımsattı.



Uzun, “Son bir kaç gūndūr merkezlerimizde yoğunluğun arttığını gözlemlemekteyim. Özellikle karne alacak çocuklar ve güneye geçecek olanların PCR zorunluluğu yoktur. Antijen de yaptırabilir” dedi, Sağlık Bakanlığı’nın 40 ayrı laboratuvar ile anlaşmalı olduğunu duyurdu.

Adım adım online başvuru ve hızlı test



1. Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasına giriş yapınız.

https://saglik.gov.ct.tr/



2. Online Hizmetler bölümünden Hızlı Antijen Test Online Başvuru seçeneğine gidiniz ve açılan sayfadan kayıt yapınız.

https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true



3. Bu kayıt yapıldıktan sonra işleme devam etmek için cep telefonunuza anında bir şifre gelecek. Bu şifre ile sisteme giriş yapılacak.



4. Bu girişin ardından, yine cep telefonuna Kullanıcı Kodu / Username ve Şifre gönderilecek.

5. Cep telefonuna gelen Kullanıcı Kodu / Username ve Şifre ile online olarak sayfaya yeniden giriş yapıldıktan sonra ise size hangi özel laboratuvardan test yapacağınız gösterilecek.



6. İlgili özel laboratuvara gidilerek ücretsiz olarak test yaptırılabilecek.



7. Bu test sonucu yine https://basvuru.lab.gov.ct.tr/ adresinden alınacak.