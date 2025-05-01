“Özel sektörde sendikalaşma şart”

Yasmin MORAN

Hayat pahalılığı, düşük alım gücü ve güvencesizlikle mücadele eden özel sektör çalışanları, seslerini YENİDÜZEN aracılığıyla duyurdu, işveren ve hükümetin politikalarına karşı korunmak için özel sektörde sendikalaşma çağrısı yaptı.

"Herkes kendi menfaatini koruyor, bizi savunan yok" diyen Ahmet Köse gibi birçok emekçi, “Kamu çalışanları gibi bizim de hakkımızı koruyacak bir yapıya ihtiyacımız var” görüşünü dile getirdi.

Derya Koçak, “Bağımsız bir kurum bizleri patronlara karşı savunmalı” derken, Kevser Araslı ise “Hayat bu kadar zorken birlik olup ses çıkarmak zorundayız” diyerek örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

“Haklarımızı talep etmezsek susmak normalleştirmektir” ifadesini kullanan çalışanlar, özel sektörde sendika kurulmasının artık bir ihtiyaç değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE DEDİ?

Derya Koçak: “Haklarımızı savunacak bir sendikaya ihtiyacımız var”

“Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Haklarımızı savunabilecek, haksızlığa uğradığımız yerde bizleri devlet dairelerine, patronlara karşı savunabilecek bir kurum özel sektör için de olmalı. Bizler birçok yerden haksızlığa uğruyoruz, bağımsız bir kurumun bizim haklarımızı savunması gerekiyor. Hayat pahalılığını takip edemiyoruz. Markette ki fiyatları takip ederek market, market geziyoruz ve ona göre alışveriş yapıyoruz idare etmeye çalıyoruz. Pandemiden belli biraz buruk geçiyor bayramlarımız daha ferah daha güzel bayramlarımızın olmasını diliyorum.”

Ahmet Köse: “Cebimizdeki, vergilerle gidiyor, haklarımızı korumamız gerek”

“Devlete vergilerin çoğunluğu cebimizden gittiği için bizler hakkımız karşılığını alamıyoruz. Her sektörün kendine ait sendikasının olması gerekiyor ama kimse buna yanaşmıyor. Herkes kendi menfaatini kollar ve yandaşlar arar. Asgari ücrete zam yapıyorlar ardından genel her ihtiyacımıza iki katı zam yaptıkları için hiçbir şey değişmiyor ve aldığımız paranın iki katını geri veriyoruz.”

Kevser Araslı: “Çalışanlar, haksızlıklara boyun eğmemeli, susmak normalleştirmektir”

“Emeğimizin karşılığını bu ekonomik krizde alabildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ve senkronize hareket ederek özel sektör çalışanlarının hakları için sendika kurumu olması gerekmekte. Hayat pahalılığı berbat bir durum içerisinde. Artık o kadar bir zordur ki eskiden insanlar çalışabileceği saatleri, günleri belirlerken şuan özel günlerde bile çalışan bir özel sektör yapısı var. Emekçiler en azından evlerine bir kuruş daha fazla para götürebilmek için ekstra çalışmak zorunda kalıyorlar. Para biriktirebilmek bizim için bir hayal oldu aldığımızı direkt veriyoruz. Bir tek aldığımız nefese para harcamıyoruz, her şey çok zor bu zamanda. Çalışan herkes birlik ve beraberlik içerisinde kendilerine yapılan haksızlıklara boyun eğmesinler, susmak normalleştirmektir.”

Tuncay Cila: “Özel sektörde sendika olsa haklarımızı savunma imkanımız olurdu”

“Özel sektörde sendikalaşma olması lazım fakat Kıbrıs’ta imkansız, işverenler özel sektörde sendikalaşmayı kabul etmezler. Sendikaların, kamu çalışanlarının haklarını nasıl koruduklarını görüyoruz. Özel sektörde de olsaydı bizimde haklarımızı savunmamız için bir imkanımız olurdu. Hayat pahalılığının önüne geçemiyoruz ve ne yazık ki büyük bir ihtimalle devam edecek. Özel sektörde yapacak bir şey yok sağlığımız yerinde olsun ve çalışalım.”

Demet Girişken: “Hatay depreminden sonra geldik, bu hayat pahalılığıyla yaşamak çok zor”

“Her işçi hakkını savunmak ve emeğinin karşılığını almak ister. Hayat pahalılığı çok zor üç çocuk büyütüyorum, kiradayız ve Hatay depreminden sonra buraya geldik. Kıbrıs’ta hayat çok pahalı, asgari ücret iyi ama gelirden çok fazla gider oluyor maalesef. Özel sektör için de sendika olsa bizler için çok iyi olur. Benim tedavi olmam gerekiyor ve burada olamıyorum ve Türkiye’ye gitmek zorundayım. Çalışan herkese çok büyük saygım var sonuçta herkes kendi ekmeğinin peşinde bu çok büyük bir emektir. Umarım herkes emeğinin karşılığını fazlasıyla alır.”

Tuğra Karataş: “Özel sektör çalışanlarının arkasında duracak bir yapıya ihtiyacımız var”

“Bazı işlerde emeğimin karşılığını alırken piyasanın durumuna bağlı olarak bazen biraz işler zayıflıyor. On iki yıldır bu sektör içerisindeyim, çocukluktan yetiştim. Özel sektör için arkamızda bizlere destek çıkacak bir kurumun var oluşu güzel olabilirdi. Özel sektörde, yalnız başınasın tamamen kendi dişinle tırnağınla kendi başarabildiğin kadarıyla varsın. Hayat pahalılığı da aldı başını gitti anormal seviyededir artık olması gerekenden tamamen üstünde. Gelen gideni kurtarmıyor. Emekçiler, haklarını savunsunlar, bizler emek veriyoruz ve bize karşı işçisiniz siz deyip belli bir kesimin altında tutanlar bunu kesinlikle yapmasınlar.”

Güldeniz Ürer: “Özel sektörde yaşanılan sorunlar için herkesin birlik olması gerekiyor”

“Özel sektör emeğinin karşılığını alamıyor. Birlik olunması gerekiyor, işçi haklarını savunan bir sendika olması lazım. Hayat pahalılığı çok fazla, böyle giderse daha da kötü olacak. Özel sektörde yaşanılan sorunlar için herkesin birlik olması gerekiyor ki, bu durumlarla kimse tek başına uğraşmak zorunda kalmasın.”

Ahmet işler: “Her şey ateş pahası hiçbir şey yetişmiyor”

“Emeğimizin karşılığın alabiliyoruz, özel sektör için de sendika olması daha iyi sonuçlar yaratabilir. Hayat pahalılığından dolayı alım gücünün düşmesi ve piyasadaki durumlarla geçim maalesef zor oluyor. Her şey ateş pahası hiçbir şey yetişmiyor. Bütün emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum.”

Gülalek Agalııyeva: “Emekçiler haklarını her zaman talep etsinler”

“Her işletme benim çalıştığım iş yeri gibi iyi değil ve bundan dolayı özel sektörde çalışanların haklarının korunması için sendika kurulması iyi olur. Her gün fiyatlar değişiyor, şuan hayat pahalılığı çok kötü bir durumda. Market alışverişlerinden ve kendimizden kısıyoruz ki paramızı yetiştirebilelim. Emekçiler haklarını her zaman talep etsinler. Hakkımızı alamadan haksızlığa uğrayarak önceki çalıştığım yerlerden ayrılmak zorunda kalmıştım. İşçiler çalıştıktan sonra hakkını alması lazım.”

Ali Şah: “Özel sektörde sendikaya ihtiyaç var”

“Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Özel sektörde normalde sendika olması gerekiyor ama bizim devlet politikasıyla imkansız. Hayat pahalılığı da devletin politikasıyla ilgili, asgari ücrete altı ayda bir artış yapıldı fakat döviz kuruyla üç ayda bir artış yapılması gerekiyordu. Bu işin özeti bu durumlardan dolayı devletten şikayetçiyiz.”