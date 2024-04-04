Özel gereksinimli çocuğu olan aileler çok yönlü cinsel sağlık eğitimi ile bilinçlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ), Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ve Kıbrıs Psikologlar Derneği işbirliğinde özel gereksinimli bireyler için cinsel sağlık eğitimi düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından cinsel sağlığın bireyin doğumuyla beraber başlayan ve ölümüyle son bulan genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmış ve toplumun her kesiminden bireyine özel tasarlanmış profesyonel cinsel sağlık eğitimi almasının önerilmesinden hareketle tasarlanan eğitimin birinci modülü özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin katılımıyla LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Multidisipliner bir yaklaşım ve kurumlararası işbirliğine dayalı olarak verilen eğitimde konuşmacı olarak LTB’nden Engelsiz Lefkoşa Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Rojjin Mamuk, Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce, Dr. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Kıbrıs Psikologlar Derneği’nden Uzm Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı ve Klinik Psikolog Bleda Tilki yer aldı.

Dört oturumluk çok yönlü,interaktif cinsel sağlık eğitimi

Dört oturumluk interaktif eğitimde cinsel sağlığın önemi, özel gereksinimli bireyler için cinsel sağlığın psikolojik ve davranışsal boyutu, beslenme boyutu ve fiziksel aktivite boyutu tartışıldı. Eğitimin sonunda aileler memnuniyetlerini ve bu organizasyonun ada geneline yaygınlaştırılması temennilerini sundular. Eğitimin ikinci modülünün yetişkin özel gereksinimli bireyler için düzenlenmesi planlanıyor.