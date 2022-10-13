Özdenefe: “Töre’nin ‘Çaluda istihdamı’ girişimi mevzuata aykırı”

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’ndeki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan, eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın oğlu Mustafa Çaluda’nın yine Meclise istihdam edileceği yönündeki bilgileri doğruladı, bu durumun mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

Normal şartlarda, sözleşmeli istihdamlar için herhangi bir bakanlığın önerisi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’ndan yetki alındığını ve Bakanlar Kurulu’nda onaylatıldığını ifade eden Özdenefe, Meclis Başkanı’nın kendi mevzuatı kapsamında Bakanlar Kurulu’na böyle bir önerge sunma hakkı olmadığını vurguladı.

Girişim, ne Meclis Başkan Yardımcısı, ne de CTP’li Divan üyeleriyle paylaşılmadı

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Özdenefe, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin bu kararı ne Meclis Başkan Yardımcısı olarak kendisi ile ne de Meclis Divanı’ndaki CTP’li üyelerle paylaşmadan aldığını ifade etti.

Söz konusu girişimi, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın sosyal medya paylaşımıyla duyduğunu ve Meclisteki çalışanlara sorduğunu, “bu taleple ilgili yazışmaların başladığı” yanıtını aldığını kaydetti.

“Zaten özel kalemin görevi bu ve kendisinin özel kalem müdürü de var”

Töre’nin Çaluda’yı kendisine özel “iletişim ve medya” danışmanı olarak istihdam ettiğine dikkat çeken Özdenefe, “Zaten özel kalemin görevleri arasında, iletişim ve medya takibi mevcut. Özel kalemin görevlerinden biri zaten budur ve zaten kendisinin bir özel kalem müdürü zaten var. Sözleşmeli bir danışmana ihtiyaç duyduğuna dair hiçbir tespit yok” şeklinde konuştu.

“Bu istihdamı yapabilmek için şu an mevzuatı zorluyorlar”

“Bu istihdamı yapabilmek için şu an mevzuatı zorluyorlar” diyen Özdenefe, “Bu adım yanlıştır, her yönden hatalıdır. Etik açıdan da hukuken de sıkıntılıdır” dedi.

“Meclis Başkanı’nın Bakanlar Kurulu’na önerge sunma hakkı yok, mevzuat çiğneniyor”

Normal şartlarda, sözleşmeli istihdamlar için herhangi bir bakanlığın önerisi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’ndan yetki alındığını ve Bakanlar Kurulu’nda onaylatıldığını ifade eden Özdenefe, Meclis Başkanı’nın kendi mevzuatı kapsamında Bakanlar Kurulu’na böyle bir önerge sunma hakkı olmadığını vurguladı. Özdenefe, “bu kapsamda, şu anda meclisin bu istihdamı gerçekleştirme noktasında bakanlar kuruluna bir önerge sunmasında sıkıntı yaşanmaktadır” dedi.

“Size ne battı?”

“Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan Çaluda, yeniden Meclis’e istihdam ediliyor”