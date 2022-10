Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyet Meclisi’ndeki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan, eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın oğlu Mustafa Çaluda’nın yine Meclise istihdam edileceği yönündeki iddialar üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Meclis Başkanı Zorlu Töre ateş püskürdü; “Mustafa Çaluda … çocuğu mu? Mustafa şerefsiz mi? Hırsız mı? Size ne battı?” diye sordu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, Mustafa Çaluda’nın tekrardan Meclis’e döneceği yönündeki iddiayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu ve bunun doğru olup olmadığının tekrardan sorulması üzerine Töre, “Devrin Barçın’a ya da sana ne oldu? Size ne battı?” ifadelerini kullandı.

Çaluda’nın, basına yansıyan sosyal medya paylaşımlarının ardından görevden affını istediğini anlatan Töre, “Biz de bu görevden alacağız ama başka türlü bir değerlendirme yapacağız dedik” şeklinde konuştu.

Göç eden gençler hatırlatıldı, “Farkında olduklarını” söyledi

Bu istihdamın “partizanca değerlendirilmemesi gerektiğini” söyleyen Töre, ülkedeki işsizlik nedeniyle pek çok gencin göç ettiğinin anımsatılması üzerine, “Diğer gençlere de yer açmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz... Ben her gencin iş sahibi olmasını isteyen biriyim. Evet, göç eden gençlerimiz de var biz onların farkında değil miyiz? Kötü bir şey insanın kendi ülkesini bırakması” yanıtını verdi.

“Ailesi kim isterse olsun. Bunları partizanlık olarak düşünmek doğru değildir”

Töre, “Şu ya da bu genç istihdam edildi diye ona yüklenmek, değersiz bir hale sokmak doğru değildir. Ailesi kim isterse olsun. Bunları partizanlık olarak düşünmek doğru değildir. O gençleri aşağılamak doğru değildir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Tenkit edecekseniz edin, ortada bir yanlış yok”

“Tenkit edecekseniz edin, ortada bir yanlış yok” diyen Töre, “Çaluda henüz atanmış ya da tayin edilmiş değil. Ben yeni özel kalem aldım onu tenkit et, Büyükoğlu müdür oldu onu tenkit et. Bunlar YENİDÜZEN’in alışkanlıkları. Her şeyi tenkit etme hastalığı var bu ülkede” şeklinde konuştu.

Girişim başlattıklarını doğruladı

Mustafa Çaluda’ya değer verdiğini ifade eden Töre, Çaluda’nın göreve gelmesi için girişim başlattıklarını doğrulayarak, “Ben Çaluda’ya değer veren birisiyim. 26 – 27 yaşında ama değerli biri. Kendini iyi yetiştiren insanlardan biri de odur. O çocuk da kendini iyi yetiştirenlerden biridir. Gençlere de fırsat vermek gerektiğine inanan biriyim” dedi.

Ne olmuştu?

Çaluda’nın bu kez “Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin İletişim ve Medya Danışmanı” olarak istihdam edileceği öğrenilmişti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Çaluda’nın sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan yetki alındığını söyledi.

Barçın, Ülkenin tüm kaynakları UBP'nin yandaş istihdamlarına ayrılmış hem de daha önce Müdürlük yaptığın yerde daha alt görevde” yorumunda bulundu.

Mustafa Çaluda, geçmişte yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirel paylaşımların yeniden gündeme gelmesi sonrası Meclis’teki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınmıştı.

