“Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan Çaluda, yeniden Meclis’e istihdam ediliyor”

Cumhuriyet Meclisi’ndeki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan, eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın oğlu Mustafa Çaluda’nın yine Meclise istihdam edileceği iddia edildi.

Çaluda’nın bu kez “Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin İletişim ve Medya Danışmanı” olarak istihdam edileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Çaluda’nın sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan yetki alındığını söyledi.

Barçın, Ülkenin tüm kaynakları UBP'nin yandaş istihdamlarına ayrılmış hem de daha önce Müdürlük yaptığın yerde daha alt görevde” yorumunda bulundu.

Mustafa Çaluda, geçmişte yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirel paylaşımların yeniden gündeme gelmesi sonrası Meclis’teki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınmıştı.