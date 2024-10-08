"Özdenefe, Tatar gelmeden Meclisi açmam dedi"

Ersin Tatar, Meclis Başkanı seçimi kriziyle ilgili Türkiye'de bulunduğu bir programda yalan demeç verdi, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe'nin "Tatar gelmeden Meclisi açmam" dediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs’ın kuzeyinde dünden bu yana Meclis Başkanlığı krizi devam ederken, bugün sabah saatlerinde “Park açılışı” için Türkiye’ye gitmiş, krizin daha da büyümesi üzerine programını yarıda kesip adaya dönmek zorunda kalmıştı.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra Samsun'a gidecektim. Perşembe günü Trabzon'a gidecektim. Böyle programlarım vardı. Programları iptal ettim geri Kıbrıs'a dönüyorum. Neden biliyor musunuz? Kıbrıs'ta meclis başkanını seçemedik. Ben cumhurbaşkanı olduğum için adadan ayrıldığım için şu andaki meclis başkanı cumhurbaşkanı vekilidir ve onun vekaletiyle meclis başkanı olan muhalefet temsilcisi Tatar gelmeden meclisi açmam demiş. Ben de tabii ki hükümetle de istişare ettim. Büyün bu programları iptal edip şimdi ilk uçakla Kıbrıs'a geri dönüyorum. Meclis açılsın ve meclis başkanı seçilsin diye”