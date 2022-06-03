Özdenefe: Hükümet, çocukların eğitim hakkı ve hayallerini gasp ediyor

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çocuklarımız, gençlerimiz, sporcularımız, sanatçılarımız vizyonsuzluktan artık hayal dahi kuramaz noktaya getirildi” dedi, hükümetin çocukların eğitim hakları ile geleceğe dair hayallerini de gasp ettiğini vurguladı.

Özdenefe, hükümetin gençliğe, spora, sanata bakışı, bulundurduğu fonun büyüklüğünden ve atayacakları müdür sayısından ibaret olduğunu kaydetti.

Özdenefe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Mevcut gayrimeşru hükümetin gençliğe, spora, sanata baktışı, bulundurduğu fonun büyüklüğünden ve atayacakları müdür sayısından ibarettir. Çocuklarımız, gençlerimiz, sporcularımız, sanatçılarımız vizyonsuzluktan artık hayal dahi kuramaz noktaya getirildi. Öyle bir hükümet var ki karşımızda, çocuklarımızın eğitim hakları ile birlikte geleceğe dair hayallerini de gasp ediyor. Bu ülkenin başarılı gençleri, ülkelerini temsil edebilmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşamazken, bu konulara ayrılan fonlar kişisel siyasi bekalar için har vurulup harman savruluyor. Çocukları yanlarına alıp her törende gezdirmeyi bilenler, o çocukların gelecekleri ile ilgili adım atmak yerine, eğitime yatırım yapmak yerine, imzaladıkları protokollerle ülkede ayrıcalıklı okullar yaratıyor, devlet okulları ile diğer okullar arasındaki uçurumu büyütüyorlar. Unutulmamalıdır ki , bir ülkenin yöneticilerinin itibarı makam sahiplerinin koruma sayıları ile değil , ancak ve ancak çocukların yüzüne kondurabildiği tebessümle sağlanabilir . Ne acıdır ki , çocuklarımız gülmüyor , hayal edemiyor , geleceğe tebessümle değil endişe ile bakıyor...