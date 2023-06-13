Özdemir’in ölüm sebebi için ileri tetkik yapılacak
Mineraliköy’de misafir olduğu evde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Furkan Özdemir’in kesim ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.
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Mineraliköy’de misafir olduğu evde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Furkan Özdemir’in kesim ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.
Polisin açıklamasına göre, Furkan Özdemir’in (E-24) ölüm sebebinin tespiti için otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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