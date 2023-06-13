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  3. Özdemir’in ölüm sebebi için ileri tetkik yapılacak
Özdemir’in ölüm sebebi için ileri tetkik yapılacak

Özdemir’in ölüm sebebi için ileri tetkik yapılacak

Mineraliköy’de misafir olduğu evde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Furkan Özdemir’in kesim ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.

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Mineraliköy’de misafir olduğu evde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Furkan Özdemir’in kesim ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.

Polisin açıklamasına göre, Furkan Özdemir’in (E-24) ölüm sebebinin tespiti için otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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