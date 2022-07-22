Özçürümez: Ekonomik akla uygun değil, gayrı yasal

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası Başkanı Lisani Özçürümez, hükümetin 15 bin TL ve üzerinde maaş alan kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti kararını değerlendirdi, “Hükümet, çalışanlarından borçlanmaya hazırlanıyor” dedi.

Özçürümez, hükümetin emekçi maaşları dışında hiçbir giderlerinden kesinti yapmadığını vurguladı, ekonomik akla uygun olmayan ve “yeni maaş politikası” olarak açıklanan gayrı yasal uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Özçürümez, Kamu- özel farkı gözetmeksizin çalışanların haklarını savunmak için her türlü yola başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Özçüremez’in yaptığı açıklama şöyle:

Kamu görevlisi olarak Temmuz maaşımızı %56,76 artışlı alacak mıyız?

Maalesef bu sorunun cevabı da HAYIR. Maliye Bakanlığı kamu görevlilerinin brüt maaşlarına %56,76 Hayat Pahalılığı’nı uygulayacak. Ancak Bakanlık bu artışlı maaşınızdan Vergi, Sosyal Güvenlik ve diğer kesintilerinizi artışlı haliyle yaptıktan sonra ortaya çıkacak NET maaşınızdan da kesinti yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak kesinti miktarı %20 olacağı ve altı ay boyunca yani Aralık 2022’ye kadar 13. Maaş dahil, maaşlardan kesilerek adınıza emanete alınacağı Ünal ÜSTEL tarafından açıklanmıştır. Kısaca Hükümet çalışanlarından borçlanmaya hazırlanıyor. Çalışanlardan borçlanılacak miktarın ne zaman, hangi şartlarda ve hangi finansman ile geri ödeneceği ise tam bir muamma. Çalışanların maaşlarından borç alınacak miktarın ödemesi geldiği zaman yani Ocak 2023 tarihinde ise devlet yine 6 aylık ortaya çıkacak Hayat Pahalılığı’nı Ocak maaşlarına yansıtmak zorunda olacak. Peki o tarihte ortaya çıkacak HP çalışanlara ne zaman ödenecek? Üstel Hükümet’i Aralık 2023’te yeni bir kaynağın mı ortaya çıkacağını düşünüyor? HÜKÜMET çalışanlardan 18 ay geri ödemesiz borç alırken faiz ödeyecek mi? Üstelik yıl içinde oluşan mükellefiyet ilgili bütçe yılında ödenmesi gerekliliği ortada dururken.

Daha vahim olanı ise özel sektör çalışanları için ASGARİ ÜCRET maalesef henüz belirlenememiştir. Ortaya atılan Net Asgari Ücret rakamları ise maalesef enflasyonun da açlık sınırının da altındadır ve hesaplaması dahi hatalıdır. Mevcut vergi yasaları ile asgari ücretten Gelir Vergisi alınacak ve net rakamlar emekçiler için daha da aşağılara düşecektir. Asgari ücretli ÜSTEL HÜKÜMETİ tarafından ölüme mahkum edilmiştir.

47/2010 sayılı namı değer “göç yasası” ile 2011 sonrası kamuda çalışmaya başlayanların maaşları yaklaşık %45 oranında düşürülmüş, bu yapılırken dönemin ekonomik kriz şartları bahane edilmişti. Ekonomik kriz dolayısı ile Göç Yasası Mağdurları 11 yılı aşkın zamandır maaşlarından fedakarlık etmektedir. Yasa “göç yasası” olarak nitelendirilirken, aradan geçen zamanda gençlerin ülkeyi nasıl terk ettiği görülmekte ve yasanın adını ne denli hak ettiği ortaya çıkmaktadır. Peki bu zaman zarfında DEVLET tarafından elde edilen tasarruf nerelere harcanmıştır? Gelmiş geçmiş bütün Hükümet’ler ekonomik krizleri aşmak için çalışan maaşlarından başka hiçbir şeyde tasarruf yapmamışlar, kayıt dışı ekonomiye göz yumarak şirketlerin devlete ödemek zorunda olduğu vergilerden ve alacaklarından feragat etmeye devam etmektedirler.

Son günlerde kamu çalışanlarının yeni brüt maaşları üzerinden alacağı artışlar gündeme getirilerek Kamu – Özel Sektör çalışanları karşı karşıya getirilmek istenmekte, böylelikle meselenin esası kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. Bunca soru ve sorun arasında NET ve KESİN olan şey; bazı kesimler haksız olarak zenginleşirken Kamu veya Özel Sektör fark etmeksizin Emekçiler fakirleşmektedirler. Yaşadığımız Kıbrıs Türk Toplumu’nda bazı kişiler haksız olarak zenginliklerine zenginlik katmaya devam ederken, Emekçi Sınıf açlık sınırının altına ezilerek birbirleri ile kavga etmeye devam etmektedir.

Emekçi maaşları dışında hiçbir giderlerinden kesinti yapmayan Üstel Hükümeti tarafından hiçbir ekonomik akla uygun olmayan ve “yeni maaş politikası” olarak açıklanan gayrı yasal uygulama kabul edilemez. Kamu - Özel farkı gözetmeksizin çalışanlar olarak haklarımızı her türlü yolla savunacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.