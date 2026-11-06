Erhürman ve Fidan'dan 1 saat 20 dakikalık görüşme
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı’nda baş başa gerçekleştirilen görüşme saat 13.20'de başladı ve 14.40'da sona erdi.
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