KTAMS: “Ekim ayı açlık sınırı 48 bin 236 TL, yoksulluk sınırı 260 bin 177 TL”

İncirli: Serdarlı’da da Lefkoşa’da da yaşama tutunma şansı eşit olacak

Erhürman ve Fidan'dan 1 saat 20 dakikalık görüşme

“Asıl kaos, sizin beş yıllık yönetiminizin bizi getirdiği noktadır”