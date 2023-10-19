Özcan Özcanhan’ı kaybettik

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ilk başkanı, eski hakem ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi başkanlığı, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı gibi birçok görev üstlenen Özcan Özcanhan’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Özcanhan’ın cenazesi yarın İsmail Safa Cami’de kılınacak öğlen namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

KTFF’den başsağlığı mesajı

Özcanhan’ın vefatı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk tarihinin ve mücadele yıllarının sembol isimlerinden, efsane futbol hakemi, eski KTFF MHK Başkanı, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği gibi birçok önemli sivil toplum örgütlerinin kurucularından Özcan Özcanhan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Özcanhan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileriz.

Merhum Özcan Özcanhan'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecektir.”

KTSYD başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, kurucu başkanı Özcan Özcanhan’ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin Kurucu Başkanı Özcan Özcanhan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Acımız büyüktür.

KTSYD’nin kurumsal bir kimliğe kavuşmasında büyük pay sahibi olan Özcanhan, ülkemiz futboluna da hakem ve gözlemci olarak uzun yıllar hizmet vermiştir.

Merhuma rahmet dilerken, yaslı ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz.”

Dış Basın Birliği'nden de açıklama

Kıbrıs Türk basının duayenlerinden, derneğimizin kurucularından

Özcan Özcanhan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Özellikle diplomasi muhabirliği alanındaki başarıları ve Kıbrıs sorunundaki yazılarıyla Kıbrıs Türk basınında çok önemli rol oynamış olan Özcan Özcanhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.

Merhum Özcan Özcanhan'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecektir.

Dış Basın Birliği sevgili ağabeyimiz, duayen meslektaşımız Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadele yıllarının unutulmaz direnişçisi Özcan Özcanhan'ın anısını yaşatacaktır. Mekanı cennet olsun.