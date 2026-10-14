“Seçim çalışmalarını olumsuz etkilememek için imzaladım”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis’ten geçen Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası’nı, demokrasi ve parti içi demokrasi açısından sakıncalı bulmasına rağmen imzaladığını açıkladı.

Seçim yasaklarının yürürlüğe girdiğini ve siyasi partilerin son hazırlıklarını yaptığını hatırlatan Erhürman, yasanın dün önüne geldiğini belirterek, “Hiç içime sinmemesine karşın imzaladım” ifadelerini kullandı.

Yapılan değişiklikle, milletvekili adaylarının belirlenmesinde esas olan ön seçim kuralı ile istisnai durumlarda adayların Parti Meclisi tarafından belirlenmesi düzenlemesi kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre siyasi partiler, milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu denetiminde ve demokratik ilkelere uygun olmak koşuluyla, kendi tüzük ve yönetmeliklerinde belirlenen yöntemlerle seçebilecek.

Erhürman, değişikliğin parti içi demokrasi açısından belirsizlik yarattığına dikkat çekerek, seçimlere kısa süre kala böyle bir düzenleme yapılmasını doğru bulmadığını vurguladı.

“Meclis'e geri göndermedim, çünkü seçim hazırlıkları etkilenecekti”

Yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderme yetkisini neden kullanmadığını da açıklayan Erhürman, bunun seçim sürecinde zaman kaybına yol açacağını ve birçok siyasi partinin hazırlıklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Erhürman, böyle bir durumun demokrasi açısından başka tartışmaları beraberinde getirebileceğini ifade etti.

“Ön seçim yapmayacak partiler en azından Parti Meclisi’nde oylama yapsın”

Ön seçim yöntemini tercih etmeyecek siyasi partilere çağrıda bulunan Erhürman, yasanın zorunlu kılmamasına rağmen adayların en azından Parti Meclisi’nde oylamayla belirlenmesini temenni etti.

Seçim sonuçlarından bağımsız olarak gelecekte benzer uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bundan sonra herhangi bir seçimin hemen öncesinde seçim yasalarında böyle alelacele değişiklikler yapılması söz konusu olmaz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasını bu konuda bir not düşmek ve geleceğe yönelik uyarıda bulunmak amacıyla yaptığını belirtti.