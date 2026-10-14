KTOEÖS, bugün de 11.45-13.05 saatleri arasında TMK'da grev yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, bugün de 11.45-13.05 saatleri arasında Türk Maarif Koleji’nde (TMK) greve gideceklerini duyurdu.

Karaoğulları yaptığı yazılı açıklamada, TMK 7’nci sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yaşadığı belirtilen ve kamuoyuna yansıyan olayın üzerinden 12 gün geçmesinin ardından, ilgili öğretmenin önceki gün herhangi bir soruşturma süreci başlatılmadan yeniden okula gönderildiğini ve derslere girmeye başladığını belirtti.

Bu gelişme üzerine KTOEÖS tarafından yapılan grevlere ve tüm çağrılara rağmen, ilgili öğretmenin bugün bir kez daha okula gönderildiğini ifade eden Karaoğulları, “Çocuklarımızı dogmatik ve korkuya dayalı eğitim anlayışına teslim etmeyeceğiz. Çocuklarımızın psikolojik gelişimi ve eğitim ortamının güvenliği açısından ciddi kaygılar yaratan bu olayla ilgili gerekli adımların atılmasını beklerken, ilgili öğretmenin herhangi bir inceleme ve soruşturma süreci işletilmeden ısrarla derslere başlatılması kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.