Dünya Gıda Günü dolayısıyla Mağusa Hendeği’nde etkinlik düzenlenecek

Her Daim Doğa Dostları Grubu ile Aloda Organics, Dünya Gıda Günü dolayısıyla Mağusa Hendeği’nde yürüyüş etkinliği düzenleyecek.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, cumartesi günü saat 07.00’de başlayacak. Etkinlik, gıda güvenliği ve iklim krizine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için düzenlenecek.