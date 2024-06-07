Oy kullanacak Kıbrıslı Türkler için otobüsler kaldırılacak

Volt Kıbrıs, oy kullanmak için bölgelerden gelecek ve araç sorunu olan Kıbrıslı Türk vatandaşlar için otobüslerin kalkış saatlerini duyurdu.

Kıbrıslı Türklere yönelik Özel Seçim Merkezlerine ulaşım hizmeti sağlanacak güzergâhlar şu şekilde belirtildi:

Flasu(ilkokul) ve Aşağı Pirgo (Aşağı Pirgo Ortaokulu) Özel Seçim Merkezleri için Aplıç, Lefke ve Aşağı Pirgo geçiş noktaları:

- Barikattan Özel Seçim Merkezine: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 , 15:00, 16:00, 17:00

- Özel Seçim Merkezinden Barikata: 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 18:15

Strovilia ve Pergama geçiş noktalarından yolcu sayısına bağlı olarak yaklaşık her saat başı otobüs kalkacaktır.

Ayrıca İnsan Hakları Platformu, 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için ulaşım hizmeti sağlayacak. Platform, İskele – Derinya, Girne – Lefkoşa ve Lapta – Bostancı rotalarında hizmet verecek.

Platform, seçim merkezlerine sabah ve öğlen seferleri düzenleneceğini belirterek, hizmetten faydalanmak isteyenlerin 6 Haziran 2024 Perşembe gününe kadar 0542 862 00 60 numaralı telefonu arayıp kayıt yaptırmalarını rica etti. Platform, otobüs sayısının belirlenmesi için yolcuların kimlik bilgilerini ve güzergah tercihlerini bildirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Ulaşım hizmeti sağlanacak güzergahlar şu şekildedir:

İskele – Derinya

Derinya Seçim Merkezi Sabah Seferi

9.00: İskele’den Larnaka Gençlerbirliği Kulübü önünden hareket

9.10: Sınırüstü Tatlı Market önü

9.15: Boğaziçi köy meydanı

9.20: Kuzucuk köy meydanı

9.25: Ötüken köy meydanı kahvehane önü

9.35: Yeni Boğaziçi köy meydanı spor kulübü

10:10: Derinya Sınır Kapısı

10:15: Derinya Seçim Merkezi

Derinya Seçim Merkezi Öğlen Seferi

14:00: İskele’den Larnaka Gençlerbirliği Kulübü önünden hareket

14:10: Sınırüstü Tatlı Market önü

14.15: Boğaziçi köy meydanı

14.20: Kuzucuk köy meydanı

14.25: Ötüken köy meydanı kahvehane önü

14.35: Yeni Boğaziçi köy meydanı spor kulübü

15:10: Derinya Geçiş noktası

15:15: Derinya Seçim Merkezi

Girne – Lefkoşa

Aydemet Seçim Merkezi Sabah Seferi

9.00: Girne Belediyesi önünden hareket

9.15: Boğazköy EMAŞ Süpermarket yanı

9.45: Kermiya Sınır Kapısı

9.55:Aydemet Seçim Merkezi

Aydemet Seçim Merkezi Öğlen Seferi

14:00: Girne Belediyesi önünden hareket

14:15: Boğazköy EMAŞ Süpermarket yanı

14.45: Kermiya geçiş noktası

14.55: Aydemet Seçim Merkezi

Lapta – Bostancı

Astromeritis Seçim Merkezi Sabah Seferi

9.00: Lapta Belediyesi önünden hareket

9.45: Güzelyurt Otobüs Terminali

10:00: Zodya geçiş noktası

10:05: Astromeritis Seçim Merkezi

Astromeritis Seçim Merkezi Öğlen Seferi

14:00: Lapta Belediyesi önünden hareket

14:45: Güzelyurt Otobüs Terminali

15.00: Zodya geçiş noktası

15:05: Astromeritis Seçim Merkezi