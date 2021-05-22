Ötüken’de uyuşturucu… 1 tutuklu
Ötüken’de devriye halinde bulunan polis ekibi şüpheli görülen bir kişi üzerinde arama yaptı, yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde buldu
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Ötüken’de dün saat 11.00 sıralarında devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen Z.K.’nin (E-25) üzerinde arama yapıldı.
Aramada, Z.K’nin tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Z.K tutuklandı.
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