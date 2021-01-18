“Otorite boşluğu had safhada. Geldiğimiz nokta bu, güven yok, otorite yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet ve Sağlık Üst Komitesi arasında yaşanan yetki karmaşasına dikkat çekti, hafta sonu yaşanan karmaşayı eleştirdi, hükümete yüklendi: “Neye göre kapanma kararı alıyorsunuz? Neye göre kapanmama kararı alıyorsunuz? Neye göre gece 22.00’den sonra kapanma kararı alıyorsunuz? Kriteriniz nedir? Kamuoyu ile gerekçenizi açıklamak zorundasınız”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandeminin başlangıcından bu yana hükümetin büyük ortağının değişmediğini söyleyerek “Nasıl olur da üst komite sokağa çıkma yasağı ilan edememesine rağmen sokağa çıkma yasağı ilan edebiliyor. Yetkinin kimde olduğuna 11 ayda karar veremediniz mi?” diye sordu.

“Sanki ilk defa bu konu (sokağa çıkma yasağı) gündeme gelmiş gibi dün Başsavcı Bakanlar Kurulu’na davet ediliyor. Dün itibarıyla yaşanan keşmekeş bu konuda taşların yerine oturmadığının ve oturmayacağının göstergesidir” diyen Erhürman, “Bir Pazar günü boyunca bir çuval inciri üst üste berbat ettiniz” dedi.

Üst Kurul ve Bakanlar Kurulu arasındaki yetki karmaşası ile ilgili eleştirilerde bulunan Erhürman “Komitedenim verdiği kararı bir tek şahıs revize edecekse o komiteye gerek yoktur” şeklinde konuştu.

“Dün gece yaptığınız revizyon yok hükmündedir. Yapılan revizyon ağır yetki tecavüzüdür. Yarattığınız kaosun sonu yok. Bu kadar yetki karmaşası ile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz?” diyerek hükümete yüklenen Erhürman Sağlık Üst Komitesi’nin varlığının tartışmaya açıldığını güvenin sarsıldığını kaydetti.

“Tam kapanma kararı alınacaksa bu tedbir hangi kriterlere göre alınır, bunu açıklayınız” diye konuşan Erhürman, kapanmanın hangi kriterlere göre alınacak bir önlem olduğunu sorguladı. Erhürman “Neye göre kapanma kararı alıyorsunuz? Neye göre kapanmama kararı alıyorsunuz? Neye göre gece 22.00’den sonra kapanma kararı alıyorsunuz? Kriteriniz nedir? Kamuoyu ile gerekçenizi açıklamak zorundasınız” şeklinde konuştu.

Sağlık Üst Kurulu’nun “kapanma” Bakanlar Kurulu’nun “kapanmama” kararı aldığına işaret eden Erhürman iki karada da kriterlerin ne olduğunun açıklanmadığını ifade etti. “11 aydır hangi durumda kapanacağız bilmeden yaşıyoruz. Otorite boşluğu had safhada. Geldiğimiz nokta bu” diyen Erhürman ülkede büyük bir güven sarsılması yaşandığını söyledi.

“HP artışını kimlere keseceksiniz?”

Başbakan’ın bir süre önce yapılan zamların kamu çalışanlarına hayat pahalılığı artışı vermek için yapıldığını söylediğini hatırlatan Erhürman şunları söyledi: “Şimdi de hayat pahalılığını vermiyorsunuz. Kapanma da olmadı, reel sektöre de ödeme yapacağınıza dair bir takvim açılmadınız. Şimdi reel sektöre nasıl vereceksiniz bilmiyorsunuz. HP artışı kime verilmeyecek açıklayın. Örneğin düşük gelirli sigorta emeklilerine de mi HP artışını keseceksiniz?”