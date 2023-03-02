Otoparkta 250 gram hinkeneviri 150 gram kokain bulundu!

Ortaköy’deki bir otoparkta 250 gram hintkeneviri ve 150 gram kokainin bulunması üzerine narkotik polisi pusu operasyonu başlattı, bölgeye gelen Y.A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Özder, zanlı Y.A. ve E.T.’nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri ve Kokain İthal ve Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 1 Mart tarihinde saat Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne, Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğunun bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 250 gram ağırlığında hintkeneviri ve 2 adet siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti.

Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üç paket halinde yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkenevirinin emare alındığını belirtti.

Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını ve konu maddeleri almaya gelen zanlı Y.A.’nın aracıyla geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Polis zanlının aracında 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 1 adet siyah renk sırt çantası ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı E.T.’nin tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 545 TL ile 950 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.