Otelde kokain baskını

Girne'deki bir otelde kokain alışverişi ve tasarrufu suçlamasıyla, aralarında Kıbrıslı sanatçı ve iş insanı da bulunan toplamda 7 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis; İ.B, M.T., S.O, K.M, Y.Ç., S.D. ve K.T. isimli zanlıların uyuşturucu tasarrufu ve satışı suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Oteldeki iki farklı odada yapılan aramada, pipetten, 50 TL'lik banknota, pet şişeden, muma kadar üzerinde kokain kalıntısı bulunan onlarca eşya emare olarak alındı.

Polis, toplam miktarın henüz tespit edilemediğini ancak maddeyi satışı yaptığı iddia edilen M.T. isimli zanlıya toplu satışı yapan 1 kişinin arandığını aktardı.

Bu kapsamda polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına tüm zanlıların ilk etapta 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme de bu talebi değerlendirerek, 7 zanlının da 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.