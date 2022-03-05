Otel odasından cep telefonu, kol saati ve nakit para çalındı

Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otel odasından cep telefonu, kol saati ve 1200 Euro nakit para çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Suabylığı'ndan verilen bilgiye göre 3 Mart tarihinde Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelin odası içerisinde bir kişiye ait cep telefonu, kol saati ve 1200 Euro nakit para çalındı. Konuyla ilgili olarak 25 yaşındaki M.D.C. (K) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.