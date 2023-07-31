Osman Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin babası Osman Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.
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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin babası Osman Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin babası Osman Çelebi Dikmen Camisinde kılınan ikindi namazı sonrası Dikmen Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Çelebi ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
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