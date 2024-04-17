Orta refüjdeki beton bariyere çarptı, savrularak takla attı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 22.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Umida Jorayeva, yönetimindeki MH 860 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrularak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Firyuza Ibragymova, M.J. (K-10) ve Y.R. (K-7) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.