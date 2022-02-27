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Orta düzey yeterlilik sınav sonuçları açıklandı

Orta düzey yeterlilik sınav sonuçları açıklandı

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından hafta sonu yapılan orta düzey yeterlilik sınavlarının sonucu açıklandı. 

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Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından hafta sonu yapılan orta düzey yeterlilik sınavlarının sonucu açıklandı. 

Orta Düzey Yeterlik Sınavına 1319 kişi katıldı. Sonuçlar; Kamu Hizmeti Komisyonunun khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinde yayımlandı.

Sonuçlar için:

https://haberkibris.com/images2/2022_02/2022_02_27/orta_duzey_web_270222%20(1).pdf

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