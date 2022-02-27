Orta düzey yeterlilik sınav sonuçları açıklandı
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından hafta sonu yapılan orta düzey yeterlilik sınavlarının sonucu açıklandı.
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Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından hafta sonu yapılan orta düzey yeterlilik sınavlarının sonucu açıklandı.
Orta Düzey Yeterlik Sınavına 1319 kişi katıldı. Sonuçlar; Kamu Hizmeti Komisyonunun khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinde yayımlandı.
Sonuçlar için:
https://haberkibris.com/images2/2022_02/2022_02_27/orta_duzey_web_270222%20(1).pdf
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