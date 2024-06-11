Orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı

Orta dereceli okullarda karneler bugün dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın tamamlanması dolayısıyla Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı Esin Leman Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın sonunda karne alacak öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir yıl geçirdiğini belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, gelecek yıla daha zinde ve dinlenmiş şekilde başlamalarını istedi.

Eğitimin öğrenci hayatında çok önemli bir evre olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitim döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak öğretmenlerle birlikte öğrencilerin eğitim hayatını daha da geliştirmesi için çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, öğrencilere mutlu, sağlıklı bir yaz tatili geçirmelerini diledi; “Tatiliniz hayırlı olsun” dedi.

Eğitmen: Okulumuz yıl boyunca birçok etkinliğe imza attı

Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser Eğitmen de konuşmasında, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın bugün tamamlandığına işaret ederek yıl boyunca okulun birçok etkinliğe imza attığını kaydetti.

Eğitmen, karne dağıtım etkinliğine katılan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okula gelip öğrencilere karne vermesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, 11 A sınıfına girerek öğrencilerle sohbet etti ve onlara karnelerini verdi.

Bütünleme sınavları yarın başlıyor

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda öğrenim gören 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 894 öğrenci, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 400 öğrenci bugün karne aldı. Orta dereceli okullarda bütünleme sınavları ise yarın başlayacak ve 21 Haziran'a kadar sürecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda öğrenim gören 26 bin 577 öğrenci ise cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

2024-2025 Öğretim Yılı ise İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar için 16 Eylül Pazartesi günü, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar için ise 17 Eylül Salı günü başlayacak.