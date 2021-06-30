Örnek aileler, örnek hizmetler

Kimi çevreler sevdiklerinin isimlerini yaşatmak için kamusal imkanları kullanırken, kimileri de toplum için fayda üretiyor, örnek oluyor. Özellikle son dönemde okul ya da çocuk parkı inşa eden, sonsuzluğa uğurladıkları sevdiklerinin isimlerini yaşatırken, önemli değerler yaratan insanlarımız var. Veli's Ltd. de bunlardan biri...



Veli ailesi, Hamitköy’de, Avrupa standartlarında bir park yarattı, “Teyfide Veli Çocuk ve Aktivite Parkı”nı Lefkoşa’nın hizmetine sundu.

Çocuk ve aktivite parkı içerisinde yürüyüş parkuru, fitness aletleri, basketbol sahası, çocuk eğlence alanı, bilgilendirici-eğitici levhalar, oturma grupları ve çok farklı ağaçlar, bitkiler, çiçekler var.



Veli’s ailesi anneleri Teyfide Veli’nin ismini yaşatırken, özelde Hamitköy, genelde Lefkoşa’ya harika bir eser kazandırdı.