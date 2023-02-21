Kıbrıslı Türk hukukçu, siyasetçi ve emekli hakim Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti.

Bilgehan’ın ölümünü Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı şöyle duyurdu:

“Camiamızın duayen ismi, bilgeliği ve nezaketi ile hepimizin sevgisini, saygısını kazanmış olan Avukat Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybettik ne yazık ki. Tüm ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim.” Bilgehan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Meclisi'nde milletvekilliği de yapmıştı.