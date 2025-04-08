Örgütlerden halka eyleme katılma çağrısı

KTÖS ve KTOEÖS'ün öncülüğünde, birçok siyasi parti ve örgütün de destek vereceği bugünkü eylemin yankıları büyüyor.

Örgütler, sabah saatlerinde tüm ilçelerde pankart açarak bugünkü eyleme katılma çağrısı yaptı.

"Dayatmalara Yoksullaştırmaya Gericiliğe Geçit Yok" sloganıyla gerçekleşecek eylem, saat 18.00'de Lefkoşa'da bilindik adıyla 'Citroen Işıkları'nda (Osman Örek Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi'nin kesiştiği yer) başlayacak.