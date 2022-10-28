Operasyon genişledi: 300 gr hintkeneviri, 70 gr kokain daha

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün Girne’de gerçekleştirdiği Yamaç Operasyonu’nun kapsamı genişledi, ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı.

Narkotik ekipleri tarafından dün zanlı Ö.A’nın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan arama sonucu yaklaşık 300 gram ağırlığında HİNTKENEVİRİ ile yaklaşık 70 gram ağırlığında KOKAİN türü uyuşturucu madde daha ele geçirildi.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 2450 Euro ve 1450 TL nakit para ele geçirilmiş ve iki kişi tutuklanmıştı.