Onur Yürüyüşü bu yıl 17 Mayıs Cuma Lefkoşa'da

17 Mayıs Organizasyon Komitesi, Onur Haftası çerçevesindeki Onur Yürüyüşü'nün bu yıl 17 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Lefkoşa -Dereboyu'nda yapılacağını açıkladı.

Bu yıl "Adaletin rengi ne?" sloganıyla 8 Mayıs - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Onur Haftası kapsamında, İnsan Hakları Evi'nde basın açıklaması yapan komite, "LGBTİ+lar vardır ve var olmaya devam edecektir. Bu toplumun tüm bireyleri için, eşit ve adil bir yaşam yaratmak; hepimizin yaşam hakkını korumak da yetkililerin en birincil sorumluluğudur" denildi.

Açıklamada, 17 Mayıs'ta gerçekleşecek yürüyüşe tüm yurttaşlar davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Onur haftamız, "Adaletin rengi ne?" sloganı ve eylemliliğiyle başlıyor. Bu yıl 8 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle, sesimizi ve varlığımızı bir kez daha birlikte haykırıyoruz.

Bizler, temel insan hak ve özgürlüklerimizle, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan toplum içinde var olmak istiyoruz. Okumak, çalışmak, üretmek, sevmek, sevilmek, kısaca hayatın tüm güzelliklerini ve elbette zorluklarını hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, özgür bireyler olarak deneyimlemek istiyoruz. Birey olmak, birlikte özgür olmakla gelişsin, bir arada hayatta birlikte var olalım istiyoruz. Varliğimiz tehdit değil, çeşitliliğimizdir! Hayatın her alanında LGBTİ+lar vardır ve var olmaya devam edecektir. Bu toplumun tüm bireyleri için, eşit ve adil bir yaşam yaratmak; hepimizin yaşam hakkını korumak da yetkililerin en birincil sorumluluğudur!

Bizleri yok sayan, norm dışı gösteren, nefret söyleminin öznesi haline getiren tüm söylem ve uygulamalara karşı sesimizi yükseltiyor ve tekrardan haykırıyoruz: Adaletin Rengi Ne? Hayatın her alanında LGBTI+'lar vardır ve var olmaya devam edecektir. Gelin, etkinliklerimizde birlikteliğimize ve renkliliğimize sizler de paydaş olun. 17 Mayıs'ta saat 18.00'de Suitex önünde buluşuyor ve hep birlikte yürüyoruz.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi: Kuir Kibris Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Bağımsızlık Yolu, Girne Gençlik Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Anonim Gençlik Örgütü, DAÜ Unicorn Kulübü, İnsan Hakları Platformu, Mülteci Hakları Derneği, Baraka Kültür Merkezi Derneği, Halkin Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Evrensel Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü