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Önümüzdeki hafta sıcaklık 24-27 derece, yağmur yok

Önümüzdeki hafta sıcaklık 24-27 derece, yağmur yok

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, 16-22 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde hava gündüzleri 24 - 27 ºC dolaylarında  seyredecek.  Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Havanın, açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, yağmur yağması öngörülmüyor.

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