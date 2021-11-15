Önümüzdeki hafta sıcaklık 24-27 derece, yağmur yok

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde hava gündüzleri 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Havanın, açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, yağmur yağması öngörülmüyor.